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В Беларуси решили пересмотреть Уголовный кодекс

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  • 31.05.2024, 8:37
  • 2,660
В Беларуси решили пересмотреть Уголовный кодекс

Законопроект уже готов.

На заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя главы администрации Лукашенко Ольги Чуприс 30 мая обсуждалась корректировка уголовного законодательства. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Чуприс отметила, что в группу поступило порядка 350 различных предложений от государственных органов и организаций, судейского корпуса, парламентариев и ученых правоведов, специализирующихся в области уголовного права. Их общий объем составил около 250 страниц. Все они были тщательно проанализированы.

«В целях выработки наиболее оптимальных правовых моделей изучался зарубежный опыт, публикации в средствах массовой информации и научные наработки. В отдельных случаях мы обращались к опыту Уголовного кодекса БССР 1960 года», — подчеркнула она.

С учетом поступивших предложений подготовлен соответствующий законопроект. По словам Чуприс, свыше 90 составов преступлений планируется дополнить более мягкими наказаниями, не связанными с лишением свободы. Из них 36 сейчас имеют безальтернативные санкции.

«Данные меры позволят судам более гибко подходить к назначению наказания, гораздо реже прибегая к использованию исключительных механизмов», — продолжила руководительница межведомственной рабочей группы.

Она также подчеркнула, что пересмотр положений Уголовного кодекса осуществлялся в тесной увязке с нормами Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Планируется внести изменения и в кодексы об административной ответственности.

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