В Беларуси решили пересмотреть Уголовный кодекс 2 31.05.2024, 8:37

2,660

Законопроект уже готов.

На заседании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя главы администрации Лукашенко Ольги Чуприс 30 мая обсуждалась корректировка уголовного законодательства. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Чуприс отметила, что в группу поступило порядка 350 различных предложений от государственных органов и организаций, судейского корпуса, парламентариев и ученых правоведов, специализирующихся в области уголовного права. Их общий объем составил около 250 страниц. Все они были тщательно проанализированы.

«В целях выработки наиболее оптимальных правовых моделей изучался зарубежный опыт, публикации в средствах массовой информации и научные наработки. В отдельных случаях мы обращались к опыту Уголовного кодекса БССР 1960 года», — подчеркнула она.

С учетом поступивших предложений подготовлен соответствующий законопроект. По словам Чуприс, свыше 90 составов преступлений планируется дополнить более мягкими наказаниями, не связанными с лишением свободы. Из них 36 сейчас имеют безальтернативные санкции.

«Данные меры позволят судам более гибко подходить к назначению наказания, гораздо реже прибегая к использованию исключительных механизмов», — продолжила руководительница межведомственной рабочей группы.

Она также подчеркнула, что пересмотр положений Уголовного кодекса осуществлялся в тесной увязке с нормами Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Планируется внести изменения и в кодексы об административной ответственности.