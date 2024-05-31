Российски десантник не выдержал «дедовщины», расстрелял однополчан и сбежал 1 31.05.2024, 8:45

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Инцидент произошел в Бахмуте.

Российский оккупант, которого страна-агрессор отправила воевать на территорию Украины, застрелил трех своих сослуживцев из-за того, чтобы они над ним издевались. После этого он сбежал, прихватив с собой служебное оружие.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Досье шпиона», который ведет сотрудник одной из спецслужб. По данным автора сообщения, инцидент произошел 30 мая в районе Бахмута в Донецкой области, а сбежал оккупант в сторону Дебальцево.

«Героем» оказался Курлыгин Дмитрий Владимирович из Республики Мордовия. Служит оккупант в 217-м парашютно-десантном полке 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ (в/ч 62295, Иваново).

По данным канала, находясь в состоянии алкогольного опьянения Курлыгин, расстрелял троих однополчан из служебного АК-74. По словам сослуживцев, причиной послужил давний конфликт между Курлыгиным и погибшими захватчиками.

Они якобы всячески издевались над Курлыгиным с момента его перевода в 217-й ПДП, применяя к нему психологическое и физическое насилие. «Последней каплей» для него стало требование выплаты «боевых» в пользу своих обидчиков.