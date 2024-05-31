«Модели с витрины в Дубае, поэтому дешевые» 31.05.2024, 8:53

Врач из Минска решила выгодно заказать пылесос и телефон — ее обманули на большую сумму.

Подолог Надежда Роговская из Минска строит с мужем собственный дом, куда несколько месяцев назад решили приобрести бытовую технику. Свою печальную историю она рассказала в инстаграме.

Желая сберечь семейный бюджет, Надежда начала искать байера — человека, который сможет привезти необходимое из-за границы дешевле, — так как цены в белорусских магазинах не радуют. Довольно скоро кто-то из знакомых посоветовал обратиться к Ксении, которая занимается доставкой крупногабаритных грузов из Европы и США.

Работала Ксения с карго-доставкой. Обычно карго-доставкой пользуются тогда, когда продавец везет небольшое количество товара. Например, ради 200 килограмм груза нерентабельно арендовать контейнер полностью, поэтому несколько мелких заказчиков выкупают место в нем. Но бывает, что предприниматели пользуются серыми схемами: например, декларируют, что якобы везут бижутерию, а на самом деле перевозят телефоны. Благодаря этому получается снизить таможенные пошлины. Короче, пространства для «творчества» хватает.

Ксения же рассказывала покупателям, что может доставить товар из разных мест мира в Санкт-Петербург, а оттуда до конечного потребителя рассылает СДЭК. Цены девушка предлагала приятные, поэтому Надежде все понравилось.

— Ксения добавила меня в группу в телеграме, скинула ссылку на свой инстаграм — все выглядело очень правдоподобно, — рассказала врач в сторис. — И одновременно мы начали с ней разговаривать на личные темы.

Байер сообщила, что якобы также беременна — уже на 36 неделе и знает, что ребенок родится с пороком сердца, поэтому сразу необходимо будет делать операцию. Надежда, конечно же, начала жалеть будущую мать.

— В том чате ты сидишь и ищешь позиции, которые тебя интересуют. Это выглядит так: появились три телефона — как только их забронировали, нужно сразу выкупить. Листа ожидания не существует. Все выглядело очень правдоподобно.

Примерно 4-5 месяцев Надежда просматривала чат, пока наконец не увидела робот-пылесос, о котором мечтала.

— Это было 10 часов вечера, у меня не было денег на карточке. Поэтому я позвонила подруге, чтобы она одолжила.

Женщина быстро оплатила заказ, а байер написала, что заказ подтвержден и нужно ждать отправку. Потом Надежда присматривалась к чему-то бюджетному, но Ксения отговаривала ее от покупок. Параллельно байер рассказывала о своей беременности и даже отправляла снимки УЗИ.

В дальнейшем врач все же оплатила еще несколько дорогих покупок — телевизор и телефон.

— Я спросила: «Слушай, а как телефон доедет?» Она ответила, что телефоны летят из Дубая — якобы это распакованные модели с витрины, поэтому такие дешевые. Я же говорю: «Контейнер же для них не подойдет?». Ксения утверждала, что телефоны полетят со стюардами.

Надежда ждала заказанное, а Ксения рассказывала, что вот только родила, а с документами какие-то проблемы — якобы вышло какое-то новое постановление, из-за которого на товарах нужно менять все штрих-коды.

— После того, как все сроки истекли — это было 22 мая — я была в Польше и решила спросить у Ксении, где же мой заказ. И вдруг понимаю, что мне некому писать — из группы меня удалили, всю переписку она почистила, в инстаграме заблокировала.

Теперь врач хочет предупредить остальных, чтобы они не попали в ловушку мошенников. Аккаунт байера Ксении имеет 165 тысяч подписчиков в инстаграме. Там указано, что живет женщина в Германии и США, а работает только на условиях 100% предоплаты. В сторис крутятся товары, которые якобы можно быстро приобрести: например, предлагают iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max всего за 330 долларов с объяснением, что такая цена, потому что нет коробок.