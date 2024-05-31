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Появилась еще одно свидетельство проблем Лукашенко со здоровьем

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  • 31.05.2024, 9:07
  • 11,614
Появилась еще одно свидетельство проблем Лукашенко со здоровьем

Диктатор может находиться только в специально созданных условиях.

Диктатор Лукашенко все чаще появляется на публике в нелепой одежде — бомбере. В нем он вчера, 29 мая, посещал завод «Легмаш» в Орше, а еще несколькими днями ранее провожал в аэропорту Владимира Путина.

Экс-дипломат Павел Мацукевич рассказал zerkalo.io, что неформального стиля одежды Лукашенко придерживается во время поездок. При этом на мероприятиях в своей резиденции он всегда в костюме.

— Возможно, это связано с тем, что во Дворце независимости поддерживается определенный уровень температуры воздуха (ранее экс-чиновники также рассказывали, что Лукашенко очень не любит жару, и в помещениях, где он находится, кондиционеры работают на полную мощность. — ред.) и там он комфортно чувствует себя в костюме, — считает бывший дипломат. — А уже на выездах, где требуются какие-то активные передвижения, костюм, рубашка и галстук начинают доставлять определенный дискомфорт.

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