Дебютировал первый в истории португальский суперкар 31.05.2024, 9:38

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Дизайн из «Формулы-1» и мотор от пикапа.

Португальский производитель карбоновых деталей Adamastor презентовал свою дебютную модель авто Furia. Экстремальный трековый суперкар выпустят лимитированной серией из 60 авто стоимостью в 1,6 млн евро. Об этом сообщает сайт Top Gear.

Первый португальский суперкар напоминает Aston Martin Valkyrie, что и неудивительно — дизайн обоих авто продиктован аэродинамикой. Передняя часть Adamastor Furia напоминает «нос» болида «Формулы-1». Сзади установлены спойлер и диффузор.

Карбоновый суперкар весит всего 1100 кг. Продуманная аэродинамика обеспечивает 1000 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч.

Новый Adamastor Furia оснащен 3,5-литровым 650-сильным V6 твин-турбо от Ford GT, в основе которого лежит двигатель пикапа Ford F-150. С секвентальной КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а до 200 км/ч — за 10,2 с. Максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Португальский суперкар получил самоблокирующийся дифференциал, гоночную подвеску и карбоново-керамические тормоза AP Racing с регулируемым усилием на педали.