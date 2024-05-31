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Медсестра упала в обморок: новые подробности о «воскресшем» китайце, который оказался якутом

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  • 31.05.2024, 10:02
  • 4,362
Медсестра упала в обморок: новые подробности о «воскресшем» китайце, который оказался якутом

К оккупанту якобы явился Лука Крымский.

В начале текущей недели в Сети появились кадры, как протоиерей РПЦ Артемий Владимиров рассказал удивительный случай «воскрешения» из мертвых китайца, который воевал в Украине и был убит.

Сегодня, 31 мая, в Сети появились новые кадры пропагандистов, на которых можно увидеть «героя ролика» про чудесное «воскрешение», пишет dialog.ua.

Ресурс RTVI на канале «Спас» в передаче «В поисках бога» показал «китайца». Им оказался якут Дулустаан Иванов. Не исключено, что речь идет о событиях еще 2022 года, но только сейчас Кремль взялся за этот сюжет.

Иванов заявил, что уже начал прощаться с жизнью, когда ему явился человек в белой высокой шапке, как корона, а на ней был большой золотой крест. В РПЦ пришли к выводу, что речь идет о святом Луке Крымском. Якобы врачи констатировали смерть Иванова, но он «чудом» ожил, что даже медсестра упала в обморок. После этих событий якут со всей своей семьей принял православие.

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