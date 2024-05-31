В Беларусь привезли новый BMW Х2 31.05.2024, 10:10

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Раскрыта цена.

Компания BMW представила второе поколение компактного кросс-купе X2 (U10) в октябре прошлого года. На европейском рынке модель появилась нынешней весной, а сейчас добралась и до Беларуси.

По сравнению с «первым» BMW Х2 новый автомобиль прибавил 194 мм в длину (вырос до 4 554 мм), 21 мм в ширину (1 845 мм) и 64 мм в высоту (1 590 мм). А вот колёсную базу увеличили только на 23 мм — до 2 692 мм. У авто теперь более покатая задняя часть крыши, делающая его сильнее похожим на купе. Кроме того, для X2 предложат колёсные диски до 21 дюйма (впервые среди компактных кроссоверов BMW). Вместо привычной центральной консоли — огромная ниша для гаджетов.

Самой доступной версией BMW X2 на белорусском рынке является вариант sDrive20i. Он укомплектован 1,5-литровой «турботройкой» в паре с 48-вольтовым стартером-генератором, которая выдаёт 156 л. с. и 240 Нм. Переднеприводный кроссовер с 7-ступенчатым «роботом» разгонится до 100 км/ч за 8,3 секунды при максимальной скорости 213 км/ч. Цена — от 47 150 евро.

Также есть версии с 2,0-литровыми бензиновым и дизельным моторами. Отдельно стоит BMW iX2 xDrive30 — полноприводный электромобиль с тяговой батареей ёмкостью 64,7 кВт⋅ч. Суммарная отдача двух двигателей — 313 л. с. и 494 Нм. Максимальная дальность хода по циклу WLTP составляет 493 км. Стоит такая машина в Беларуси от 65 000 евро.