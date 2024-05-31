Крымский мост защищает ноль кораблей и катеров РФ 1 31.05.2024, 10:35

В Военно-морских силах Украины раскрыли подробности.

Ранее в Керченском проливе патрулировало 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь - ноль.

Как рассказал LIGA.net представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, захватчики применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также привлекли воздушную компоненту.

Россиянам приходится усиливать пассивные меры безопасности (баржи и боновые заграждения), а также усиливать воздушную компоненту (самолеты и вертолеты), пояснил Плетенчук.

Также боновые заграждения применяются для попыток защитить корабли, которые до сих пор остаются в портах: заграждения захватчики ставят как в пункте базирования Новороссийск в РФ, так и в оккупированном Крыму, а также вокруг Крымского моста, отметил военный.

В то же время он признал, что боновые заграждения - это попытка защититься от украинских надводных дронов, однако они так же мешают и судоходству россиян.

Спикер отметил, что это для них пока «едва ли не единственный способ обезопасить себя». Также Плетенчук объяснил тактику россиян с размещением барж рядом с Крымским мостом: в частности, захватчики размещают угловые отражатели.

«То есть создается конструкция на удалении от моста, которая может напоминать средствам поражения (ракетам - ред.), непосредственно, этот объект для поражения. Расчет на то, что те средства, которые будут использоваться, могут навестись именно на эти конструкции. Так же она может быть и щитом от дроновых атак», - отметил он.