В Китае прекращена деятельность крупнейшей ботофермы в мире 1 31.05.2024, 10:46

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В чем причина?

Гражданин Китая был арестован по подозрению в организации огромной ботофермы (сеть зараженных компьютеров, которыми хакеры управляют удаленно для проведения массовых кибератак и мошенничества), через которую украдены миллиардов долларов.

Как пишет Sky News, по словам директора ФБР Кристофера Рэя, ботоферма вероятно, была крупнейшей в мире: она заразила компьютеры почти в 200 странах и способствовала целому ряду преступлений, включая финансовые махинации, кражу личных данных и эксплуатацию детей.

Сообщается, что организатор ботофермы Юньхэ Ван якобы заработал не менее 99 миллионов долларов, покупая роскошные автомобили и недвижимость по всему миру, продавая доступ к ботоферме преступникам, которые использовали ее для мошенничества.

Ван использовал свои миллионы для покупки 21 объекта недвижимости в ОАЭ, США, Китае, Сингапуре, Таиланде и Сент-Китс и Невисе, где он получил гражданство.

Как пишет Sky News, он был арестован в Сингапуре на прошлой неделе, у него была конфискована криптовалюта на сумму 29 миллионов долларов. Автомобили, включая Rolls-Royce, два BMW и Ferrari, а также роскошные часы входят в число активов, которые могут быть конфискованы.

Власти США, Сингапура, Таиланда и Германии участвовали в операции по его аресту и нарушению работы ботофермы.

Согласно обвинительному заключению, ботоферма использовалась для кражи «миллиардов долларов у финансовых учреждений, эмитентов кредитных карт и владельцев счетов, а также федеральных программ кредитования с 2014 года».

В случае признания виновным организатору ботофермы грозит до 65 лет тюремного заключения.