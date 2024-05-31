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Ровно четыре года назад арестовали Николая Статкевича

  • 31.05.2024, 10:52
Ровно четыре года назад арестовали Николая Статкевича
Коллаж: Charter97.org

Уже 15 месяцев о нем нет никаких сведений.

Одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича задержали 31 мая 2020-го года, за два месяца до «выборов».

Спустя 1,5 года, в декабре 2021 года, его осудили на 14 лет колонии особого режима. Политзаключенный отбывает наказание в Глубокской колонии, и уже 15 месяцев, с февраля 2023 года, о нем нет никаких сведений.

Администрацией колонии Николай Статкевич в прошлом году неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям, кроме того на него собран материал для возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 411 УК Беларуси («злостное неповиновение требованиям администрации»).

Поддержите политзаключенного: ИК № 13, 211791, Глубокое, Советская, 205, Николаю Викторовичу Статкевичу.

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