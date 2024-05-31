«Путин панически боится появления нового Лебедя» 31.05.2024, 10:58

Эксперт оценил возможность переворота в Кремле.

Российского диктатора Владимира Путина вряд ли отстранят от власти в стране-агрессоре России, ведь внутренней оппозиции в РФ нет.

То, сколько еще Путин пробудет у власти в РФ, фактически зависит от физиологических вопросов. Такое мнение высказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев во время чата на «Главреде».

«Это будет зависеть от физиологических вопросов, а не наличия внутренней оппозиции. Оппозиции в РФ нет», - подчеркнул он.

Снегирев высказал мнение, что, в частности, мятеж Пригожина был спровоцирован спецслужбами Российской Федерации. Это дало возможность российскому диктатору и российским спецслужбам провести репрессии среди возможной военно-политической оппозиции в стране, в первую очередь, военной.

«Путин панически боится появления нового Лебедя, Рохлина, поэтому и были приняты превентивные меры. Мятеж Пригожина не был наступлением на Москву, как это пытаются подать. Это была операция, организованная спецслужбами, которая имела за цель уничтожение военно-политической оппозиции», - отметил Снегирев.

По его словам, Пригожин в этой операции был просто исполнителем, а основной целью был российский генералитет.

«Например, Суровикин, который сейчас неизвестно где, Попов, который в Сирии. Вспомните и устранение ряда командующих воздушно-десантными войсками, то есть кадровые чистки. Плюс ряд загадочных инцидентов с гибелью российских военных чиновников высшего ранга во время ударов по командно-штабным пунктам (у меня еще тогда возникали вопросы, потому что речь шла о контролируемой утечке информации о месте пребывания того или иного генерала, после чего были соответствующие удары украинской стороны в момент проведения оперативных совещаний оккупантами)», - сказал военный аналитик.