закрыть
31 мая 2024, пятница, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Состояние Фицо изменилось: Reuters узнал важные новости

  • 31.05.2024, 11:09
  • 4,482
Состояние Фицо изменилось: Reuters узнал важные новости

Премьер-министр Словакии прошел новое обследование.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 мая, прошел обследование, которое подтвердило положительные изменения его состояния здоровья после покушения.

Словацкий чиновник начал проходить реабилитацию, пишет агентство Reuters ссылаясь на сведения больницы, в которой он проходил лечение.

По сведениям словацких СМИ, премьера выписали из больницы и доставили в его квартиру в Братиславе.

«Больница и правительственный офис не сразу ответили на запрос о комментарии. В больнице сообщили, что ранее в четверг Фицо прошел дальнейшее обследование, которое подтвердило положительное развитие его состояния здоровья, и что он начал реабилитацию», - говорится в материале агентства.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин