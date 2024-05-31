Состояние Фицо изменилось: Reuters узнал важные новости 31.05.2024, 11:09

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Премьер-министр Словакии прошел новое обследование.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 мая, прошел обследование, которое подтвердило положительные изменения его состояния здоровья после покушения.

Словацкий чиновник начал проходить реабилитацию, пишет агентство Reuters ссылаясь на сведения больницы, в которой он проходил лечение.

По сведениям словацких СМИ, премьера выписали из больницы и доставили в его квартиру в Братиславе.

«Больница и правительственный офис не сразу ответили на запрос о комментарии. В больнице сообщили, что ранее в четверг Фицо прошел дальнейшее обследование, которое подтвердило положительное развитие его состояния здоровья, и что он начал реабилитацию», - говорится в материале агентства.