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Ученые предупредили белорусов про сильную магнитную бурю

  • 31.05.2024, 11:17
  • 3,476
Ученые предупредили белорусов про сильную магнитную бурю

Названы даты.

Ученые предупредили белорусов и всех жителей планеты про сильную магнитную бурю, которая накрыла Землю с 31 мая и продлится по 1 июня, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.

Отмечается, что в конце 30 мая специалисты зафиксировали возмущение геомагнитного поля. Исходя из данных, в период с 31 мая по 1 июня на Земле случится сильная магнитная буря. Ее мощность оценивается в G3, по шкале, где уровень G5 считается экстремальным.

Медики рекомендуют метеозависимым людям относиться более бережно к своему здоровью к период магнитных бурь. Следует отказаться от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переутомлений.

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