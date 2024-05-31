Мобильные операторы ввели серьезные изменения для белорусов 31.05.2024, 11:28

5,250

Это касается тарифных планов.

Некоторые мобильные операторы ввели изменения по тарифам для своих клиентов. К примеру, компания МТС ввела новшества по многим тарифным планам. Так, по некоторым из них расширили список дополнительных услуг, которые можно подключить, отмечает «Зеркало».

«Дополнительные возможности для общения получили абоненты тарифов «#Супер 10», «#Супер 30» и «Безлимитище 2.0». За 6,1 рубля в месяц для них стала доступна услуга «200 минут во все сети», — сообщается на сайте мобильного оператора.

За 9 рублей в месяц воспользоваться услугой «Безлимит внутри сети» могут пользователи тарифных планов «Приветливый+», «Супер Junior», «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище+», «Безлимитище Х» и «#Безлимитище». При этом абонентам тарифов «#Супер 10» и «#Супер 30» ее добавление обойдется в 5 рублей.

«Услугой «Безлимит во все сети» также теперь можно воспользоваться на тарифах «#Супер 10», «#Супер 30», «Безлимитище 2.0» и «Безлимитище». Ее стоимость составляет 11,25 рубля в месяц», — уточняет оператор.

Еще две дополнительные опции появились у тарифных планов «#Супер 10», «#Супер 30» и «#Супер 50». За 4,79 рубля в месяц на них стала доступна услуга «Безлимит на соцсети», а за 6 рублей в месяц — «Безлимит на YouTube».

«Стоимость абонентской платы не менялась на существующих тарифных планах», — сообщили в контакт-центре МТС.

Оператор А1 объявил, что запустил новую линейку тарифов #ВсёвДом, она предполагает высокоскоростной домашний интернет до 500 Мбит/с. Бонусом идет двухдиапазонный WiFi-маршрутизатор и безлимитный разнообразный контент на ТВ от VOKA. Абонплата — от 19 рублей в месяц.