Кремлевский дуб Галина Сидорова, «Радио Свобода»

31.05.2024, 11:36

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O рухнувших и неопределившихся.

«С какой стати их рассматривать? С дуба рухнули?» Так Путин во время недавней пресс-конференции в Китае подытожил свое отношении к переговорной позиции Украины. Пожалуй, это все, что нужно знать о «мирных переговорах», которых он «добивается». Кремлевская формула мира, точнее, войны остается неизменной: Россия мирно напала на Украину – Украина агрессивно обороняется.

И тем не менее сегодня, когда российская армия перешла к планомерным бомбардировкам украинских городов и инфраструктуры, к уничтожению гражданских объектов вместе с их обитателями, многие страны, изначально поддержавшие Киев или, потупив взор, рассуждавшие о своем нейтралитете, перестав стесняться, расширяют контакты с Кремлем в надежде срубить выгоду, прислонившись к победителю. Путин опять всех переиграл?

Но не все так просто. Хотя бы потому, что путинизм состоит из противоречий. Еще вчера кремлевские дружили с Западом, потому что в «хороших» странах можно разместить капиталы, любовниц, жен, детей и, в конце концов, отдыхать от проблем менее комфортной родины. И в то же время объявили Запад «недружественным», развязали войну, навлекли на Россию санкции, сделав существенную часть награбленно-накопленного недоступным.

Или вот обращенное к соотечественникам: Путин принес стабильность – и тут же получите войну в придачу. Хотя война – апофеоз нестабильности.

Или такое: Путин защищает Россию от коварного Запада, который «вознамерился ее уничтожить». Но в то же время россияне должны воевать и погибать за родину, за Путина (вообще-то, из-за него) – это же так престижно стать новой элитой. Ну а сгинувшие где-нибудь в Белгороде, Курске, Воронеже (в том числе от российских же потерянных по дороге бомб) – печально, конечно, но что поделаешь: сопутствующий ущерб.

Трупов все больше. Путин со своей редеющей свитой все истовее на публике замаливает грехи, а россиян гонят убивать украинцев и умирать на поле боя.

Последнее по времени противоречие: Путин «чистит» Минобороны. Он хочет ослабить армию, потому что, чем он дольше в Кремле, тем сильнее боится переворота. И в то же время – усилить армию, потому что нужна победа в войне. Забавно, что даже к немногим иностранным «друзьям» кремлевский сиделец отныне ездит со всей шоблой – опасается оставлять потенциальных преемников дома без присмотра.

Конечно, каждое противоречие подтачивает режим. Возможно, одно из них или все по совокупности, в конце концов, его погубят, и сомнительная конструкция рухнет с кремлевского дуба. Вопрос в том, сколько еще сотен или тысяч жизней будет унесено до наступления этого славного события?

Больше двенадцати лет под предлогом опасения Третьей мировой и ядерного апокалипсиса коллективный и, казалось бы, могущественный демократический Запад упорно пытается и рыбку съесть, и ног не замочить, болтаясь между желанием помочь Украине выиграть, а агрессору Путину – не проиграть. Противоречие, которое в итоге может оказаться смертельным для всех участников упомянутого недоуравнения. Так и хочется посоветовать неопределившимся начинать или заканчивать день с просмотра свидетельств преступления, творимого агрессором в Украине, благо недостатка в материалах нет. Только за последние дни – кадры разрушенного Волчанска, с еще дымящимися руинами домов и телами погибших жителей, которые некому забрать с улиц, снятые с дрона Константином Либеровым; догорающие книги в разбомбленной типографии в Харькове, разрушенный торговый центр. Судя по непрекращающимся ударам по гражданской структуре Харькова, Путин поставил задачу сломить волю украинцев, чтобы подтолкнуть их к давлению на правительство, именуемое в Кремле нелегитимным, к переговорам о мире по-путински.

Если бы Запад сразу закрыл небо над Украиной. Если бы не медлил со снарядами и ракетами… История не терпит сослагательного наклонения. Но она благоприятствует тем, кто учится на своих ошибках. В данном случае можно было бы, признав собственную недальновидность, оценить, наконец, реально последствия бойни в Европе, которую Путин затеял, дабы разрушить сложившуюся после Второй мировой систему международного права и отношений. Понять, наконец, что эта бойня катализирует конфликты в других регионах мира. Исходить из того, что для кремлевского небожителя правил больше не существует. Парадокс в том, что, чем дольше длится эта война, тем осознание дается сложнее. И во всех отношениях дороже. На днях министры иностранных дел ЕС обсудили возможную отмену ограничений на применение Киевом натовского оружия по территории РФ. По мнению главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля, «дебаты набирают обороты». Правда, скорость набирания до сих пор неопределима. А Путин, вопреки подозрительно одинаковым утечкам из разных приближенных к Кремлю источников о готовности к переговорам и характерным для него самого ужимкам и «мирным намекам», сбавлять свои военные обороты явно не намерен.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»