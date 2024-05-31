Средства инновационного фонда Гомельского облисполкома достались производителю военной оптики 1 31.05.2024, 11:52

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Подсанкционное предприятие рассчитывает закупить станки Siemens.

28 мая ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» провел закупку трех фрезерных обрабатывающих центров с числовым программным управлением Siemens общей стоимостью 5 032 379 BYN. Закупка была произведена из одного источника после того, как были отклонены все заявки поступившее на ранее объявленный тендер. Поставка станков должна произойти не позднее 16 декабря 2024 года, отмечает «Флагшток».

Покупка станков осуществляется за счет средств инновационного фонда Гомельского облисполкома. Для Рогачевского завода «Диапроектор» это уже не первая покупка оборудования за счет средств инновационного фонда облисполкома. за последний год. В 2023 году завод за эти средства приобрел вакуумную установку и фрезерный обрабатывающий центр на общую сумму более 3,9 млн BYN.

Инновационный фонд Гомельского облисполкома формируется за счет отчислений в бюджет от прибыли предприятий. Средства инновационного фонда выделяются на конкурсной основе. Условиями получения средств является инновационный характер производимой продукции, экспортная ориентированность и высокий уровень добавленной стоимости. Производство какой именно продукции профинансировано из областного инновационного фонда не сообщается. В 2022 году средства инновационного фонда достались ОАО «Гомсельмаш».

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» специализируется на производстве оптики военного назначения: прицелы, приборы ночного видения, визиры для наблюдением за полем боя и т. п. В июле 2023 года предприятие было включено санкционный список Украины за пособничество российской агрессии. Кроме того завод является участником холдинга БелОМО, на который с апреля 2022 года распространяются санкции США.