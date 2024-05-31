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Нужно ли вымачивать картофель перед готовкой?

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  • 31.05.2024, 12:00
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Нужно ли вымачивать картофель перед готовкой?

Ответила эксперт из Минска.

«Нужно ли вымачивать картофель перед готовкой?» - спросила у «АиФ» жительница Барановичей.

Вымачивание - необязательный этап в приготовлении жареного или вареного картофеля. Однако, если есть такая возможность, специалисты всё же советуют поместить нарезанный продукт в холодную воду примерно на час-полтора (можно замочить картофель и на ночь).

«В среднем клубень картофеля на 15-17% состоит из крахмала, - рассказала завотделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Светлана Чайковская. - Попадая в организм в больших количествах, крахмал преобразуется в глюкозу, из-за чего может произойти сильный скачок сахара в крови. Поэтому продукт замачивают, чтобы снизить количество крахмала. К слову, в небольших количествах крахмал полезен для организма: он снижает уровень холестерина».

Бытует мнение, что замачивание картофеля в холодной воде помогает избавить его от вредной «химии», которая могла использоваться при выращивании. Однако, по словам нашего эксперта, научных подтверждений этой гипотезе нет.

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