Белорусам станет намного сложнее попасть в Европу с собакой и кошкой 31.05.2024, 12:13

Объясняем, как поменялись правила.

Недавно стало известно о том, что ЕС изменил требования к ввозу собак и кошек из Беларуси. С сентября попасть в Европу с питомцем можно будет только при наличии теста на антитела к бешенству.

Сделать его в первой попавшейся лаборатории не получится: выбирать нужно из отдельно утвержденного списка. Кроме того, есть нюансы по срокам проведения теста.

«Онлайнер» объяснил, к чему готовиться.

Что случилось?

19 апреля был опубликован новый Регламент (ЕС) 2024/1130, который серьезно усложнит жизнь владельцам домашних животных из России и Беларуси (если, конечно, вы планируете с ними поездки).

— В Комиссии, которая регламентирует порядок перемещения животных по Евросоюзу, посчитали, что в нашем регионе усугубилась ситуация с бешенством, поэтому Беларусь исключили из списка «условно безопасных». То, что у нас периодически фиксируют случаи бешенства у животных, это не новость. Поэтому многие страны, например, Китай, США, Израиль, Турция, ОАЭ, считают наш регион небезопасным в этом плане. Просто в ЕС долгое время не пересматривали свои правила. А вот сейчас вместе с новым Регламентом были опубликованы конкретные факты некорректного оформления документов на животных, — поясняет директор ветеринарной клиники «ВетМедЦентр» Снежана Суряева.

Новые правила вступают в силу с 16 сентября 2024 года. До этого момента для белорусов действует старый Регламент.

Какой список документов требуют сейчас?

По мнению представителя ветклиники, текущие требования к ввозу животных в ЕС относительно простые. Подготовиться к выезду «с нуля» можно где-то за месяц (минимум — 28 дней).

Вот что понадобится:

- Ветпаспорт международного образца на питомца. Оформить его можно в государственной ветстанции по месту прописки или месту жительства.

- Чипирование: необходим подкожный идентификационный чип, соответствующий стандартам ISO 11784/11785. Информация должна быть внесена в международную базу данных.

- Вакцинация от бешенства. Она должна быть сделана не ранее дня чипирования. Все вакцины, сделанные до чипирования, признаются недействительными.

- Ветеринарный сертификат (или так называемая «евросправка»). Ее нужно делать не более чем за 10 дней до прибытия в Европу. Выдается в государственной ветстанции по месту прописки и действительна в течение 4 месяцев с момента получения.

Что изменится?

К описанному выше пакету документов добавился еще один — сертификат, подтверждающий эффективность вакцинации против бешенства. Чтобы его получить, животное нужно проверить на титр антител к вирусу бешенства. В любой момент это сделать не получится. Сыворотка крови должна быть взята минимум через 30 дней после первичной вакцинации против бешенства и за три месяца до въезда в ЕС.

Но и это еще не все нюансы. Вакцинация от бешенства делается раз в год. И если до окончания действия прививки останется меньше двух месяцев, тест на антитела не возьмут. Придется сначала провести ревакцинацию, подождать 30 дней и только потом сдавать кровь.

— Чтобы было понятнее, приведу в пример конкретные даты. Если мы хотим сделать тест на антитела условно сегодня — 31 мая, то сначала нужно убедиться в том, что вакцинация сделана не позже, чем 31 апреля 2024 года (то есть за 30 дней до теста), но не раньше 31 марта 2023 (чтобы до окончания действия вакцины осталось не меньше двух месяцев). Как видите, условия действительно очень сильно усложнились, учитывая, что сейчас для въезда в ЕС нужна всего лишь действующая вакцина, чип и паспорт.

Еще одна проблема состоит в том, что тест на антитела могут проводить только одобренные ЕС лаборатории. Их список можно посмотреть здесь — ближайшие к нам находятся в России. Можно поехать в Москву самостоятельно, а можно воспользоваться услугами минских ветклиник, которые направляют материал в нужные лаборатории.

Но и с этим все не так просто. По словам Снежаны Суряевой, сейчас сотрудничество у них налажено только с одной российской лабораторией — ветеринарным центром ФГБУ «ВГНКИ».

— Дело в том, что 30 апреля была отозвана аккредитация у частных лабораторий из списка, который был одобрен ЕС ранее. Получается, осталась только одна — государственная, поэтому на данный момент мы работаем только с ними, — поясняет директор ветклиники.

Сколько это все стоит?

Учитывая стоимость курьерской доставки материала в Москву, услуга получается недешевой. У «ВетМедЦентра» цены указаны такие: 527 рублей — за 25 рабочих дней ожидания и 758 рублей — за 14 дней ожидания. В услугу входит отбор крови, подготовка сыворотки специальным образом, доставка в лабораторию, выполнение теста, регистрация и доставка сертификата.

Журналисты также обратились в несколько других клиник, которые раньше помогали делать анализы на антитела к бешенству для вывоза животных, например, в США или Израиль. В ветеринарном центре Базылевского пояснили, что услуга стоит на паузе, поскольку «база клиник, которым разрешено делать такие тесты, недоступна».

Можно записаться в лист ожидания. В лаборатории Vetlabcompany прием проб на антитела к бешенству также приостановлен. В гомельской сети ветеринарных клиник «ПолиВет» сказали, что могут сделать только забор крови и подготовить ее к транспортировке — это будет стоить 30—35 рублей. Далее нужно самому выходить на связь с российской лабораторией.

Возможно, к сентябрю количество белорусских ветклиник, которые будут помогать с проведением теста, увеличится. К тому моменту на услугу должен появиться спрос.

Как часто нужно повторять анализ на антитела?

Хорошая новость в том, что полученный после анализа сертификат имеет пролонгированное действие. Если не пропускать очередную вакцинацию, то есть делать ее, как и положено, раз в год, повторять анализ на антитела снова и снова не понадобится. Забудете и пропустите — тогда готовьтесь к очередным тратам.

Сейчас можно выехать без всей этой суеты?

Да, если вы планировали уезжать с питомцем в Европу, но не определились с датами, лучше поторопиться. До 16 сентября еще есть время. Понадобится лишь тот пакет документов, о котором говорилось выше.

— Но если вы захотите потом вернуться и снова выехать, то можете внезапно попасть в «цикл ожидания три месяца». Поэтому я рекомендую либо до отъезда сделать тест на антитела к бешенству либо заняться этим вопросом уже на месте в Евросоюзе, — говорит специалист. — Там, кстати, это обойдется дешевле, чем если этим заниматься через лабораторию в России. Насколько мне известно, в Польше стоимость такого анализа около 100 евро.