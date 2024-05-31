В Минске еще один снос 31.05.2024, 13:00

Освобождают площадку под элитный ЖК.

Эта неделя выдалась на редкость разрушительной. Сначала рабочие расправились с масштабным зданием на улице Мясникова в Минске, в котором некогда размещался учебный корпус БГПУ, а теперь переключились на новый объект. Процесса демонтажа дождалась старенькая двухэтажка с красивым балконом на улице Веры Хоружей, отмечает «Онлайнер».

Жильцы из этого дома были отселены уже достаточно давно. Однако «до дела» все не доходило. И только в последний день весны 2024-го экскаватор приступил к сносу довольно ветхого, судя по кадрам, строения.

В ближайшее время попрощаемся мы и с соседним домом — трехэтажкой по адресу В. Хоружей, 34. Эти две постройки уступят место новому жилому комплексу, информации о котором пока нигде официально нет. Только благодаря паспорту объекта мы знаем, что до марта 2026 года здесь вырастет многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземным гаражом.

Если вы думаете, что все территории недалеко от центра города заняты и разместить новый ЖК негде, то вы просто не знаете столичных строителей и их возможности. Свежую площадку для возведения престижного ЖК нашли в «Стройтресте №35». В частности специалисты покусились на минские гектары, на которых была расположена текстильная фабрика «Алеся» (квартал улиц Хоружей — Кропоткина — Старовиленской). Подготовку к сносу старых зданий заметил блог «Минск и минчанин».

«Начался снос двух- и трехэтажки на Хоружей, 32 и 34. Тут бы ничего особенного, но это явный признак того, что началась давно обещанная реконструкция полузаброшенного комплекса текстильной фабрики «Алеся». Вместо нее появится паркинг, пять высоток на 856 квартир, детсад и бизнес-центр.

Кроме того, автоматически становится приговоренной знаменитая мозаика «Ленин» на проходной давнишнего предприятия. Мозаика создана в 1970 году к 100-летию Ильича художником Иваном Кришенниковым», — пишет Денис Блищ.

Здания и правда готовы к разрушению: площадка огорожена забором, окна демонтированы, помещения пустые. Но что же нам ждать на этом месте? Неужели очередные шеренги панелек?

Совсем нет. Судя по паспорту объекта, на улице Хоружей вырастет солидный (и наверняка дорогой) жилой комплекс. Так, на паспорте объекта обозначено, что многоквартирный жилой дом будет не только со встроено-пристроенными помещениями, но и с подземным гаражом. В панельном исполнении такое обычно не строят.

Начались работы по преобразованию площадки в мае 2024 года, а завершиться должны в марте 2026-го.