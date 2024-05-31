У Зеленского подтвердили, что Украине разрешили бить американским оружием по РФ 31.05.2024, 13:03

Названы условия.

Украина ожидает «зеленого света» от США на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Пока добились разрешения на применение ограниченного арсенала для защиты приграничных областей, которые страдают от российских обстрелов и наступления. Однако и такое решение поможет Силам обороны удержать штурмовые действия врага. Информацию о допустимости использования западного оружия для защиты украинцев озвучил спикер президента Украины Сергей Никифорова, написали на портале The Guardian.

Комментарий Никифорова приведен в тексте интервью президента президента Украины Владимира Зеленского. Представитель президента подтвердил, что США разрешили использовать американское оружие, но при этом важно соблюдать ряд ограничений. Благодаря этому решению правительства Джо Байдена Силы обороны смогут притормозить наступательные действия ВС РФ.

«Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу», — сказал он The Guardian.

В статье также привели два условия, при которых Украине разрешено бить на территории РФ:

применяется только РСЗО HIMARS;

наносят удары только по живой силе и военной технике ВС РФ, которая участвует в наступлении на Харьков.

Отметим, на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского и на странице Facebook Сергея Никифорова пока нет других комментариев относительно отмены запрета бить по РФ.

Тем временем уже 11 стран-партнеров Украины разрешили применить их оружие для ударов по российской территории, ранее писал Фокус. Первой из этих стран стала Швеция, которая предоставила ВСУ самоходные артустановки Archer (стреляют на расстояние до 60 км, достанут до Белгорода). Также стало известно о соответствующих решениях двух государств, которые имеют ядерное оружие — Франции и США.

В западных СМИ написали об этом, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, хотя перед этим государственный секретарь Энтони Блинкен несколько раз подряд заявлял, что такого не будет. В немецком издании Bild тем временем опубликовали карту, из которой становится понятно, куда может достать западное оружие при условии отмены запрета. Карта показывает, что имеющиеся средства поражения не достают, например, до аэродрома «Энгельс», с которого взлетают самолеты ВС РФ для пусков ракет «Кинжал» и Х-101.