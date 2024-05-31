Как загар влияет на выработку витамина D в организме? 31.05.2024, 13:31

Рекомендации врачей.

Витамин D важен для здоровья щитовидной железы и костей, усвоения кальция, уменьшения воспаления, стимулирования роста клеток, поддержки иммунной и сердечно-сосудистой систем. Последние исследования показали, что витамин D даже способен замедлить развитие деменции.

Как вырабатывается витамин D?

О пользе витамина D рассказала Елена Гусарова, врач-дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог: «Солнечные лучи для человека — источник хорошего настроения, радости и счастья. Попадая на кожу, они запускают в организме большое количество физиологических процессов. В том числе — синтез витамина D, или кальциферола. Он выступает у нас в организме и как витамин, и как гормон».

Эксперт отмечает, чем светлее кожа человека, тем быстрее и больше синтезируется «солнечного» витамина. И наоборот, у смуглых людей витамин синтезируется медленнее. Покрытая плотным темным загаром кожа становится практически непроницаемой. Витамин в ней не вырабатывается!

«Солнце само по себе не поможет в выработке витамина D. При его дефиците в организме загар не даст нужного эффекта. То есть, грубо говоря, прежде, чем загорать, нужно наполнить организм витамином D. Если у нас его дефицит, то мы просто загорим и кожа перестанет пропускать солнечные лучи. Если мы будем продолжать находиться под солнцем, это никак не будет способствовать выработке витамина D», — рассказал врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

Сколько загорать для витамина D?

Дефицит витамина может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Специалисты советуют проверять уровень витамина D на ежегодных профилактических осмотрах. В случае недостатка компенсировать медикаментозно, совмещая прием витамина D с его водорастворимым помощником — витамином К2. Но стоит помнить, что избыток витамина может навредить. Назначить прием лекарств должен только врач после обследования.

Потребность организма обеспечат богатые витамином D продукты: рыбий жир, морская рыба, растительные масла, яйца, сыр, петрушка, говяжья печень, кисломолочные продукты. Конечно, разумное пребывание на солнце.

Всемирная организации здравоохранения рекомендует для выработки витамина D в организме находиться на солнце 15 минут 2—3 раза в неделю. При этом необязательно загорать полностью, достаточно открытых участков кожи рук и лица. Доцент кафедры семейной и общественной медицины в Бэйлоре Майк Рен советует ежедневного пребывать под прямыми солнечными лучами 10–30 минут. При этом, уверяет, что солнцезащитные средства не влияют на выработку витамина D.