Рекорд с начала вторжения: в Британии проанализировали рост потерь РФ 1 31.05.2024, 13:59

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Волновые атаки слишком дорого обходятся оккупантам.

Общее количество российских потерь с начала полномасштабной войны уже превысило 500 тысяч человек. Сюда входят как ликвидированные, так и раненые оккупанты. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании рассказали об этом детальнее.

По данным аналитиков, в 2024 году вражеские потери остаются на высоком уровне. Если учитывать май, то россияне в среднем теряли более 1200 человек в день и это самый высокий показатель с начала боевых действий в феврале 2022 года.

«Высокий уровень потерь, скорее всего, является отражением продолжающегося наступления России, которое ведется на широком фронте. Вполне вероятно, что большинство российских войск проходят лишь ограниченную подготовку и не способны проводить сложные наступательные операции», — говорится в сообщении.

Соответственно, продолжают в британской разведке, Кремль использует маломасштабные, но дорогостоящие волновые атаки в попытках ослабить украинскую оборону.

Более того, противник продолжает набирать дополнительные силы для того, чтобы дальше поддерживать такой подход на фронте.

«Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на передовой почти наверняка будет и дальше ограничивать способность России генерировать подразделения с более высокими характеристиками», — подытожили аналитики.