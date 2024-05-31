Выпавшие зубы отрастут заново: чудо-препарат готовятся тестировать на людях 6 31.05.2024, 14:16

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Препарат разработали японские ученые.

Через несколько месяцев начнутся первые в мире испытания препарата, который способен регенерировать зубы. Лекарство может поступить в продажу уже в 2030 году, пишет New Atlas (перевод - «Фокус»).

Исследование будет проводиться в больнице Киотского университета с сентября по август 2025 года. В нем примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один моляр. Внутривенный препарат испытают на людях, после того как он успешно вырастил новые зубы у хорьков и мышей без каких-либо побочных эффектов.

- Мы хотим помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов, — говорит заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии больницы Китано и ведущий исследователь Кацу Такахаши.

После предстоящих 11-месячных испытаний, ученые хотят опробовать препарат на пациентах в возрасте 2-7 лет, у которых отсутствует как минимум 4 зуба из-за врожденной недостаточности. От такого заболевания страдает около 1% людей в мире. В настоящее время команда набирает людей для участия в исследовании фазы IIa.

Далее ученые планируют расширить свои исследования на людей с частичной адентией или на людей, которые потеряли от 1 до 5 зубов.

Молекулярный биолог и дантист Такахаши посвятил разработке препарата почти 20 лет и надеется, что его лечение подойдет не только людям для лечения врожденных заболеваний. В будущем препарат может применяться для всех, кто потерял зубы, в любом возрасте.

В случае успеха эта терапия может стать доступной для пациентов с постоянно отсутствующими зубами в течение шести лет.