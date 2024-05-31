Украина заключила соглашение по безопасности с еще одной страной 31.05.2024, 15:04

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Она поможет Украине NASAMS, F-16 и не только.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, документ подписан 31 мая в Стокгольме (Швеция).

Соглашением предусмотрено, что в этом году Норвегия предоставит Украине не менее 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. Всего в долгосрочную программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Отмечается, что вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать способности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Кроме того, Осло сделает весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

- Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам. Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа - в евроатлантическом сообществе. Поэтому будет работать над будущим членством страны в НАТО, - отметили в ОП.