Белорусы бегут из сельского хозяйства

Белорусы бегут из сельского хозяйства11
- 31.05.2024, 15:06
- 4,258
В том числе из-за нищенских зарплат.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Алексей из Минска:
- Прошла коллегия лукашистского Минхозпрода по результатам первого квартала 2024-го года. В ходе неё открылась катастрофическая ситуация с крупным рогатым скотом.
Его численность за первый квартал года сократилась на 54,4 тыс. голов. Падёж скота вырос на 8,7 тыс. голов по сравнению с первым кварталом 2023-го года.
Среди причин увеличения падежа упоминалась антисанитария и недолжное медицинское обеспечение, плохое питание животных. Сетовали на нехватку рабочих рук, особенно ветеринаров, которые зачастую вообще отсутствуют.
Лукашисты промолчали о том, что люди бегут из сельского хозяйства из-за нищенских зарплат. Многие были репрессированы или вынуждены спасаться от политических преследований. Не упомянули об отсутствии импортных технологий и препаратов, доступ к которым отсечён санкциями.
В войне агрохунты также проигрывает и гибнет скот.