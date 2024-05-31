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Белорусы бегут из сельского хозяйства

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  • 31.05.2024, 15:06
  • 4,258
Белорусы бегут из сельского хозяйства

В том числе из-за нищенских зарплат.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Алексей из Минска:

- Прошла коллегия лукашистского Минхозпрода по результатам первого квартала 2024-го года. В ходе неё открылась катастрофическая ситуация с крупным рогатым скотом.

Его численность за первый квартал года сократилась на 54,4 тыс. голов. Падёж скота вырос на 8,7 тыс. голов по сравнению с первым кварталом 2023-го года.

Среди причин увеличения падежа упоминалась антисанитария и недолжное медицинское обеспечение, плохое питание животных. Сетовали на нехватку рабочих рук, особенно ветеринаров, которые зачастую вообще отсутствуют.

Лукашисты промолчали о том, что люди бегут из сельского хозяйства из-за нищенских зарплат. Многие были репрессированы или вынуждены спасаться от политических преследований. Не упомянули об отсутствии импортных технологий и препаратов, доступ к которым отсечён санкциями.

В войне агрохунты также проигрывает и гибнет скот.

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