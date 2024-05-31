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Белорусские пограничники заявили о задержании бойца Иностранного легиона

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  • 31.05.2024, 15:25
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Белорусские пограничники заявили о задержании бойца Иностранного легиона

Из-за его хобби.

Силовики 29 мая задержали в Молодечно местного жителя, подозреваемого в занятиях контрабандой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

В его доме нашли комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов, а также воздушную винтовку «кустарного производства», немецкую винтовку Mauser, боеприпасы калибра 7.62 мм, пули для мелкокалиберной винтовки, значки, шевроны и медали Французского Иностранного легиона, нацистскую символику.

«Установлено, что мужчина в период с 2000 по 2005 год проходил службу во «Французском легионе» и участвовал в боевых действиях на территории Африки. Со слов задержанного, в настоящее время его хобби — сборка беспилотников для личных целей. Кроме того, установлено, что мужчина активно участвует в обсуждении различных тем в экстремистских телеграм-каналах», — заявили в Госпогранкомитете.

Несмотря на объяснения задержанного, в ГПК уверены, что беспилотники он собирал не в качестве хобби, а «для контрабандистов».

Задержанного поместили в изолятор временного содержания Молодечненского РОВД. В отношении него возбудили уголовное дело, но не уточнили, по какой статье.

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