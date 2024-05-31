Белорусы рекордно нарастили долги в ожидании девальвации 1 31.05.2024, 15:32

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Курс рубля рухнет?

Долги населения Беларуси по банковским кредитам на 1 мая составили 21 млрд 905,2 млн рублей. Это на 517,5 млн рублей больше, чем месяцем ранее, следует из данных Нацбанка. Население активно наращивает долги по кредитам на потребительские нужды и на недвижимость.

Общая сумма кредитов населения на потребительские нужды на 1 мая составила 7 млрд 663,6 млн рублей. Это на 210,3 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за март этот показатель увеличился на 210,3 млн рублей, а за февраль вырос на 144,2 млн рублей.

Долги по кредитам на недвижимость на начало этого месяца составили 14 млрд 193,8 млн рублей — очередной рекорд. Эта сумма на 251,5 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за март эта задолженность выросла на 197,9 млн рублей, а за февраль увеличилась на 139,2 млн рублей.

Ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.