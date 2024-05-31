Под Ляховичами сельчане решили, что фермеры отобрали у них дождь 1 31.05.2024, 16:15

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В чем дело?

Жители деревни Ольховцы Ляховичского района уже давно не могут дождаться дождя. Они заподозрили, что дело в расположенном рядом садоводческом предприятии, а именно — в его противоградовой установке. По мнению сельчан, она разгоняет тучи и лишает их дождя. С такой жалобой они позвонили в редакцию газеты «Ляхавіцкі веснік».

«Их пушка постоянно стреляет, отгоняет дожди, которые так нужны огородам!» — сетовали жители деревни.

Издание обратилось за комментарием к руководству ООО «Яблоневый посад», у которого в том районе расположен яблоневый сад площадью 216 гектаров. Оказалось, два года подряд яблони сильно страдали от градов. Чтобы защитить урожай, предприятие купило противоградовую установку «Зенит».

В этом году ее пустили в дело — и сразу столкнулись с непониманием от местных жителей. По словам руководства, для этого нет никаких оснований.

— Установка не разгоняет дождевые тучи, она превращает град в обычный дождь, — объясняет замдиректора предприятия Геннадий Кернога. — Мы следим за погодой на четырех ресурсах. И когда видим возможные грозы и град, то за 20−30 минут до их начала включаем установку. Работа «Зенита» основана на воздействии воздушных «ударов» на атмосферу. Перемешиваются нижние теплые слои воздуха с верхними холодными, происходит «выстрел», и град превращается в дождь.

К слову, стреляет «пушка» довольно громко: на видео ниже можно увидеть систему «Зенит» в работе.

По словам замглавы предприятия, диапазон действия системы ограничен — радиус не превышает 500 метров. Он подчеркивает, что их яблоневый сад как никто другой заинтересован в дожде, потому что деревьям нужно очень много воды и полив выходит затратным.

— В этом году прошли уже четыре дождя, и благодаря именно «Зениту» удалось предупредить град. Нашему яблоневому саду осадки в виде дождя тоже очень необходимы, мы как никто другой заинтересованы в таких осадках, потому что много воды используем на полив сада, — добавил Геннадий Кернога.

С аналогичными претензиями сельчан столкнулось и еще одно фермерское хозяйство, где тоже используют противоградовую установку. Жалобы, видимо, неоднократно доходили и до местных чиновников, и они очень недовольны непониманием жителей: по их мнению, те должны быть благодарны.

— Использование противоградовых установок дает возможность защитить от этого природного явления не только территории «Яблоневого Посада» и фермерского хозяйства «Владимир плюс», но и близлежащих земель. Поэтому вместо того, чтобы сетовать, что они своими устройствами не дают пойти долгожданному дождю, стоит сказать спасибо за то, что противоградовая установка защищает огороды, цветники, приусадебные участки, постройки горожан и сельчан, — заявил газете зампредседателя Ляховичского райисполкома Андрей Новогран.