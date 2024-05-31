Автолюбитель встретил «учительницу» на проспекте в Минске 19 31.05.2024, 16:56

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Случай попал на видео.

Читателя «Онлайнера» Александра на минском проспекте Победителей будто бы «учил» Volkswagen. Однако непонятно, что же стало причиной «урока».

Неподалеку от ТЦ «Замок» Александра опередил Volkswagen, затем перестроился в ту же полосу, в которой ехал читатель, и стал притормаживать. При этом чуть позже можно заметить, что перед немецкой легковушкой никого не было.

«За рулем находилась молодая девушка, — рассказал Александр. — Я очень удивился. Не знаю, что стало причиной ее поведения. Возможно, я слишком медленно ехал (58 км/ч). Хотя впереди горел красный свет, так что я не понимаю, куда было спешить».

«На светофоре я попытался спросить у водителя Volkswagen, что стало причиной ее странного поведения, — добавил мужчина. — Она мне не ответила».

Как вы думаете, действительно «учили»?