Польские компании меняют мировую медицину 31.05.2024, 17:06

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Количество лекарств и изобретений растет.

«Польские компании меняют мировую медицину. Количество лекарств и изобретений растет», - сообщает «Польско радио» со ссылкой на Rzeczpospolita. Издание при этом отмечает, что «прорывные лекарства разрабатываются как глобальными корпорациями, так и компаниями, расположенными в Польше», о которых за границей часто знают даже больше, чем на родине.

«Каждый второй пациент с раком печени не проживает и двух лет. Такие заболевания, как острый миелоидный лейкоз и рак поджелудочной железы, также демонстрируют удручающую статистику. В настоящее время прорывные лекарства против этих заболеваний разрабатываются мировыми корпорациями, но также и компаниями из Польши», - пишет газета, добавляя, что для польской биотехнологической отрасли следующие годы могут стать «переломными», поскольку «многие исследования уже вступили в решающую фазу».

«Большие надежды возлагаются на проект фирмы Captor Therapeutics, который касается гепатоцеллюлярной карциномы», - пишет автор статьи Катажина Кухарчик, отмечая, что от этого заболевания ежегодно умирает 1 млн человек.

Новые таблетки от Captor Therapeutics уже вскоре начнут подавать пациентам. В ходе лабораторных исследований на животных они показали «выдающиеся результаты», поскольку приводили к полной регрессии заболевания.

Положительные эффекты лечения онкозаболеваний также показал продукт компании Ryvu Therapeutics. Речь идет, в частности, о лечении острого миелоидного лейкоза.

В качестве «прорывных» Rzeczpospolita также указывает на биотехнологии, разрабатываемые такими польскими компаниями, как Poltreg, которая сосредоточилась на лечении сахарного диабета 1-го типа и рассеянного склероза, и Celon Pharma, которая работает над лекарствами в сфере нейропсихологии, онкологии, а также воспалительных и метаболических заболеваний.