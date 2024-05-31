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Зеленский: Путин больной, опасный и сам не остановится

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  • 31.05.2024, 17:19
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Зеленский: Путин больной, опасный и сам не остановится
Владимир Зеленский

Президент Украины считает сейчас невозможными переговоры с Кремлем.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 31 мая интервью Guardian заявил, что на данный момент переговоры со страной-агрессором нереальны.

По его словам, мирное соглашение было бы «ловушкой», поскольку нелегитимный президент РФ Путин нарушит любое соглашение.

Москва воспользуется каждой паузой в боевых действиях, чтобы еще усилить положение на поле боя, и рано или поздно нанесет новый удар, считает президент.

В разговоре с журналистами он сравнил агрессию Кремля в Украине со Второй мировой войной, а «методологию Путина» назвал такой же, как в нацистской Германии с ее массовыми казнями и насилием.

Зеленский уверен – если РФ победит в Украине, Путин будет стремиться и дальше перекраивать границы Европы, нападая на другие страны.

«Он больной, но не сумасшедший. Он опасный, это гораздо страшнее. Он не остановится», – говорит президент в интервью.

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