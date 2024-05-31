Как белорусам получить туристическую визу в Польшу 31.05.2024, 17:27

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Сколько стоят услуги посредников?

Белорусы по-прежнему испытывают трудности с тем, чтобы выехать в страны Евросоюза в отпуск или увидеться со своими друзьями и близкими. Самостоятельно записаться на подачу документов на визу практически невозможно и приходится делать это через фирмы-посредники.

Сколько стоят услуги, каков порядок действий и какие документы необходимо подготовить — узнал «Флагшток» у одной из таких фирм, где ценник один из самых низких.

Журналисты выбрали одно из наиболее популярных направлений — туристическая поездка в Польшу по многократной шенгенской визе (90 дней пребывания в течение года).

Консульский сбор за польскую туристическую визу составляет 35 евро (плюс 11 евро — сервисный сбор в визовом центре), но за запись на подачу документов с помощью посредника придется заплатить дополнительно 690 рублей.

Время ожидания на посещение визового центра от момента обращения к посреднику и внесения предоплаты в размере 300 рублей — 3-4 недели. При этом, на подачу документов жителям Гомеля придется ехать в Минск.

Кроме заполненной визовой анкеты и паспорта необходимо подготовить фото размером 3.5х4.5, страховку на период первой поездки, справку с работы о доходах за последние 3 месяца либо выписку из банка о сумме на счете (минимум 500 евро).

Если официального места работы нет, нужно обязательно приложить документы, подтверждающие «связь с родиной» — к примеру, о праве собственности на квартиру.

Кроме того, необходимо предоставить подтверждение брони отеля в Польше на срок не менее трех суток (через сервис Booking).

«Мы не несем ответственность за решение консула, при отказе в визе мы не возвращаем деньги за услуги. Помогаем с апелляцией», — предупредил посредник.

Такие же условия — и в других фирмах, но цены значительно выше. Один из популярных сервисов опубликовал весь ценник на своем сайте. Здесь польский шенген обойдется в сумму 890-1140 рублей, а за оформление гостевой визы с приглашением посредник требует 2490 рублей.

Дешевле всего стоят услуги фирм по записи на подачу на национальную визу для тех, кто имеет «карту поляка» — 590 рублей.