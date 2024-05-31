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Видеохит: два лабрадора стащили буханку хлеба из магазина

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  • 31.05.2024, 17:35
  • 3,640
Видеохит: два лабрадора стащили буханку хлеба из магазина

Они стали звездами Сети.

Сотрудникам магазина на автозаправке в Лейнтуордине (Херефордшир, Англия) пришлось задержать двух воришек.

Итак, в магазин вошли два лабрадора, и пока один просто осматривал товары на полках, второй стянул буханку хлеба. В какой-то момент пес заинтересовался собачьим кормом, но тут же вернулся к первоначальному выбору и подобрал брошенную было буханку.

Но продавцы не зевали и сумели блокировать лабрадоров в подсобке, после чего с помощью соцсетей кинули среди местных жителей клич: чьи это питомцы?

Хозяин собак быстро нашёлся и явился за ними, не забыв принести сотрудникам магазина извинения.

Владелец не удержался от шутки, притворно отчитав собак: якобы он велел им купить бутылку вина, а вовсе не буханку хлеба.

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