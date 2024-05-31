Стало известно, каким оружием США разрешили ВСУ бить по территории РФ 6 31.05.2024, 18:13

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Есть исключения.

Украина может наносить удары по территории России, используя системы HIMARS, реактивные системы залпового огня GMLRS, а также американские артснаряды, сообщает The Wall Street Journal.

При этом издание, ссылаясь на официальных американских чиновников пишет, что «зеленый свет» от США на удары по территории России не подразумевает использование ATACMS.

Также уточняется, что США все еще против ударов вглубь России.

«Недавно президент (Джо Байден — ред.) поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия огневым действиям в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам. Наша политика в отношении запрета использования ATACMS или ударов дальнего действия внутри России не изменилась», — заявил неназванный чиновник.