СБУ вычислила высокопоставленного российского военного преступника 31.05.2024, 18:33

Роберт Баранов

И имена его подчиненных.

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на российского генерал-майора Роберта Баранова, который возглавляет главный вычислительный центр Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным следствия, подразделение фигуранта отвечает за точность ударов российских ракет по Украине.

В частности, подчиненные Баранова занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет, чтобы избежать зоны действия украинской ПВО, а также отмечают конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением.

Прежде всего речь идет о наведении крылатых ракет Калибр, Х-101/555 и баллистических ракет Искандер-М.

По материалам дела, Баранов четко понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины.

Во время подготовки воздушных ударов по нашему государству, его подразделение сопоставляет координаты целей, полученных от командования генштаба РФ, с локациями гражданских объектов на картах местности.

Таким образом, российские оккупанты сознательно бьют по украинским гражданским объектам.

С начала полномасштабной агрессии РФ, в том числе от ракет запрограммированных на поражение гражданской инфраструктуры, погибло по меньшей мере 520 детей.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Баранову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (по ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, СБУ установила личности 30 его подчиненных, которые прямо причастны к совершению преступлений против Украины. Собранные материалы будут использованы в расследовании российских военных преступлений прокурорами Международного уголовного суда. Также СБУ проводит комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать каждого из военных преступников.