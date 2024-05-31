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«Режим сразу же развалится»

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  • 31.05.2024, 18:38
  • 6,188
«Режим сразу же развалится»

Аналитик рассказал, что ждет режим Лукашенко.

Эксперт Сергей Чалый в своем шоу на YouTube-канале назвал слабое место режима Лукашенко:

— В ней есть серьезный изъян, который они, скорее всего, не могут преодолеть. Режим эволюционируют в сторону диктатуры, но какой — идеократической. Когда есть выраженный символ веры, и те, кто его разделяют — «настоящие» беларусы, кто нет — «враги», с которыми нужно поступать по всей строгости контрреволюционного закона.

В отличии от идеократитических обществ у режима нет писания, официальной книги («Зеленая книга» Каддафи, полное собрание сочинений Ленина, Сталина).

У любой идеократической системы всегда есть предания и писания. У нас со святоотеческим преданием все в порядке: и жития святых составлены, и чудотворные криницы, а вот текста нет — и это большая проблема для общества, которое они пытаются построить. И именно поэтому ничего не получается.

Лукашенко, будучи человеком тактическим, так и не сумел выстроить ничего стратегического. Система построена на том, чтобы обеспечить преемственность курса, но проблема в том, что никто (в том числе он сам) этот курс сформулировать не может.

Это является важным фактором, почему в конечном итоге это все развалится сразу же после него.

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