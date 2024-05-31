В Беларуси «под заказ» открывают месторождения нефти 18 31.05.2024, 18:54

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Дебит скважины просто смешной.

В Октябрьском районе Гомельской области открыли новое месторождение нефти, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк.

Поиск новых месторождений вел Научно-производственный центр по геологии, в рамках этой работы его специалисты пробурили первую скважину «Заозерьевское» в Октябрьском районе глубиной 4,2 тыс. м.

Благодаря применению технологий кислотно-соляного разрыва пласта на отметке 4053 м и 4069 м обнаружен приток нефти. Дебит скважины составляет 600 л в сутки.

Всего месяц назад, 22 апреля этого года, Лукашенко дал приказ новоназначенному министру Сергею Масляку усиленно искать полезные ископаемые и интенсивнее осваивать их месторождения. Нельзя исключать, что сообщение о новооткрытом месторождении является реакцией на это поручение.