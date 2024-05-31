Появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ по порту «Кавказ» 1 31.05.2024, 21:12

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Поражен очень важный объект оккупантов.

В результате ракетного удара ВСУ по порту «Кавказ» возле оккупированной Керчи частично разрушена нефтебаза. Спутниковые снимки последствий удара за 31 мая от Planet Labs опубликовали «Схемы».

«На спутниковых снимках видны последствия ракетных ударов, осуществленных утром того же дня. Согласно изображениям, повреждениям подверглась часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта «Кавказ» возле Керчи в оккупированном Крыму. Степень поражения сооружения можно оценить, сравнивая снимки 31 мая с фотографиями, которые спутник сделал днем ранее», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на последних снимках, кроме повреждений нефтебазы, видно, что из акватории порта убрали большие суда.

Отмечается, что по данным проекта «Радио Свобода» «Крым.Реалии», нефтебаза в порту «Кавказ» играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные ею территории - Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

«Частичное поражение нефтебазы, а также вывод из строя железнодорожного парома «Авангард», в результате ракетного удара по Керченскому порту накануне, может существенно осложнить логистику для российской армии в Крыму и на южных фронтах», - говорится в сообщении.