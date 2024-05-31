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Стало известно, когда Грузия введет новые правила для белорусских туристов

  • 31.05.2024, 21:21
  • 1,172
Стало известно, когда Грузия введет новые правила для белорусских туристов

Предыдущая дата не подтвердилась.

С 1 января 2026 года в Грузии вступит в силу требование об обязательном медицинском страховании и страховании от несчастных случаев для туристов, сообщает Business Insider со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии (НАТ).

Изначально новшество планировалось ввести с 1 июня 2024 года, при этом «указанная дата была условной и официально не подтверждена», отметили в ведомстве.

По инициативе НАТ создана межведомственная комиссия для определения правил и условий такого страхования.

О необходимости наличия обязательного страхования здоровья и жизни идет речь в статье 12 Закона «О туризме и курортах», поправки в который грузинский парламент одобрил в конце 2023 года.

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