Польша предложила подготовить подразделение из украинских военнообязанных, проживающих в стране 31.05.2024, 21:29

Вместо отправки инструкторов в Украину.

Польша готова сформировать и обучить боевое подразделение из украинцев, которые проживают на ее территории и подлежат призыву в ВСУ, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, передает PAP.

По его словам, власти рассмотрели просьбу Киева об отправке инструкторов и пришли к выводу, что вариант Варшавы будет «безопаснее и эффективнее».

Ранее Сикорский допускал, что Польша может послать свои войска в Украину. «Мы не должны исключать ни один вариант. Пусть [президент РФ Владимир] Путин гадает, что мы будем делать», — отмечал он.

Сикорский также говорил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России, и призывал союзников прекратить «постоянно ограничивать себя» в вопросах поддержки Киева. НАТО поразит все военные объекты России в Украине, если Путин решится на применение ядерного оружия, уверял министр. В то же время он скептически отнесся к такому сценарию, отметив, что Кремль получил предостережение о недопустимости подобной эскалации от США, Китая и Индии.