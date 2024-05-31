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Из минских автобусов и троллейбусов пропали схемы маршрутов

  • 31.05.2024, 22:23
  • 1,366
Из минских автобусов и троллейбусов пропали схемы маршрутов

Почему?

Жители Минска и гости столицы заметили, что недавно из всех автобусов и троллейбусов исчезли бумажные схемы движения по маршрутам.

Оказалось, что бумажные информационные носители демонтировали по решению «Минсктранса». Причина в путанице, которая возникала, когда автобус или троллейбус направляли на другой маршрут, пишут «Минск-Новости».

В итоге пассажир мог легко заблудиться: зайти в автобус с уверенностью, что едет, к примеру, в Уручье, а по «схеме» должен был оказаться в Красном Бору.

«В связи с тем, что подвижной состав не закреплен за конкретными маршрутами, принято решение демонтировать схемы движения на бумажном носителе в салонах городского пассажирского транспорта. Этот процесс уже завершен», — рассказали в «Минсктрансе».

Вместо бумажных указателей в автобусах внедряют электронные гиды — маршрут и остановки отображаются на электронных табло в салоне.

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