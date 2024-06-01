Песков пережарился на московском солнышке Телеграм-канал «СерпомПо»

1.06.2024, 8:28

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Может, и у Медведева есть свой скелет в шкафу?

«Там идет, просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно».

Вот же негодные эти европейцы и американцы! Как можно давать такие комментарии о России?! Да, Немцов, Навальный, Кара-Мурза отравления, «иноагенты», штрафы, приговоры, судилища, бегство политиков за границу! Это все в России есть. Но как вы смеете делать «вбросы» об «устранении»?! И кто это говорит? Как фамилия?

Стоп, стоп, стоп. Сейчас назовем фамилию, упадете. Это Песков. Как?! Что с ним?! Пережарился на московском солнышке, достал из глубин подсознания правду запотевшей рукой?

Не совсем. Это Песков об Америке. Об обвинительном приговоре суда Трампу. Который, как известно, никак не препятствует приговоренному участвовать в выборах. Как в России, Песков? Кара-Мурза может принять участие в выборах президента в России?

О, Америка! Что же это за непонятная страна, где даже бывший президент может подвергнуться уголовному преследованию! Как ответить заокеанскому недругу? Слушайте, давайте покажем, что «у нас не хуже». Может быть, у Медведева тоже была какая-нибудь своя Сторми Дэниелс»? А если нет, то найдем на время и устроим представление где-нибудь на просторах судебной басманщины.

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