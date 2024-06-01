У белорусских медиков собирают информацию о поездках в другие страны и родственников за рубежом 1.06.2024, 8:35

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Заставляют заполнять специальные анкеты.

По информации «Нашай Нівы», в учреждениях здравоохранения начали организовывать собрания, на которых у медиков спрашивают об их связи с заграницей.

Такой сбор информации проходил в нескольких учреждениях. Сотрудников собирали в актовом зале, где раздавали бумажки, на которых нужно было сообщить о связях с заграницей.

Заполнить анкеты нужно было сразу на месте. От сотрудников требовали написать, не было ли у них опыта работы или учебы в других странах. И не только у них.

— Особое внимание уделяли родственникам. Если кто-то из близких работает в другой стране, то надо было обязательно написать, чем они там занимаются, как давно уехали, как часто приезжают в Беларусь, в каких вы с ними отношениях, — рассказал человек, знакомый с ситуацией.

Также нужно было сообщить о детях, которые учатся в зарубежных вузах или только поступают туда.

— Во время заполнения некоторые присутствующие задавали дополнительные вопросы, некоторые с явным стебом. На один из таких дополнительных вопросов даже ответили, что это якобы не обязательная процедура. Мол, если не хотите, то можете никаких сведений не предоставлять. Сбором информации, насколько мы поняли, занимается отдел кадров. Никакого давления во время заседания не было, — вспоминает собеседник.

Собеседник издания опасается, что подача сведений о себе и родственниках может плохо отозваться, когда, например, придет время продлевать контракт.