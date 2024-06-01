В Беларуси ввели новые правила по «тунеядцам» 1.06.2024, 8:42

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Подробности.

В мае в Беларуси появились очередные новшества по «тунеядству». Одно из них касается способов, позволяющих узнать, включен ли человек в базу иждивенцев. Второе — сроков хранения данных в «тунеядских» комиссиях. Об этом сообщает Оршанский райисполком.

Так, с 18 мая узнать, не включили ли вас в базу «тунеядцев», можно на портале электронной услуги автоматизированной информационной системы (ОАИС). Информация будет обновляться с 1 числа месяца, который идет за тем, когда человека включат в базу, уточняют в Оршанском райисполкоме.

«Также с 1 мая установлен срок хранения списков в базе данных («тунеядцев». — Прим. ред.), который соответствует сроку хранения решений комиссий (по иждивенцам. — Прим. ред.) и составляет три года», — сообщает Оршанский райисполком.

Ранее беларусы могли узнать, не попали ли они в базу «тунеядцев», также на Едином портале электронных услуг. Это была платная услуга. Но для этого нужна была электронная цифровая подпись.

Также беларусы по-прежнему могут обратиться в «тунеядскую» комиссию по месту регистрации. Это возможно сделать как по телефону, так и письменно (обычным письмом или по электронной почте).