Белорус выловил «гостя из Америки» и был крайне удивлен 9 1.06.2024, 9:03

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И даже немного шокирован.

Рыболов из Минска Евгений Вабищевич поймал в одном из водоемов Дятловского района солнечного окуня, рыбу необычную и инвазивную для местной ихтиофауны, пишет издание о рыбалке fishingby.com.

— Рыбешка поймана на диком изолированном озерце, был крайне удивлен и даже немного шокирован таким уловом, — рассказал рыболов.

Экзотический пришелец из Северной Америки впервые появился на европейском континенте в 1877 году. Благодаря хорошо развитой способности адаптироваться к новым условиям обитания, этот вид окунеобразных успешно расселился по водоемам Европы и теперь, по всей видимости, добрался до озер Беларуси.

Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) в нашей стране относится к инвазивным видам рыб (нежелательным), так как составляет пищевую конкуренцию для представителей местной ихтиофауны и уничтожает их икру. Благодаря особой заботе о потомстве окуни этого вида быстро размножаются и постепенно вытесняют из исконных мест обитания окуня речного (Perca fluviatilis). Солнечный окунь съедобен, но промыслового значения не имеет, так как вырастает обычно до размера не более 15−20 см.

Год назад незваный гость из Америки был обнаружен в рыболовных угодьях Финляндии, чуть раньше тревогу забили украинские ихтиологи — солнечный окунь массово расплодился и стал ловиться в водоемах Киева. Как рассказывали в финском рыболовном хозяйстве, рыба «ест все, что попадается ей на глаза и помещается у нее во рту».

В Беларуси, по всей видимости, это первый случай поимки столь экзотической рыбы.