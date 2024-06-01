Лукашистам «прилетел» неожиданный ответ из-за границы 1.06.2024, 9:10

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Чехия отреагировала на изменения по налоговым соглашениям.

В Беларуси с 1 июня заработают изменения по налоговым соглашениям с некоторыми странами. Об этом напоминает Министерство по налогам и сборам. Тем временем от одной из стран прилетели контрсанкции — от Чехии, сообщает zerkalo.io.

В МНС напомнили, что с 1 июня Беларусь приостановит исполнение некоторых статей международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Речь о тех позициях, которые регулируют налогообложение дивидендов, процентов и доходов от отчуждения имущества компаниями из черного списка.

«Указанное приостановление носит временный характер и действует по 31 декабря 2026 года, если только не будут устранены обстоятельства, послужившие основанием для его применения. В таком случае срок применения данной ответной меры может быть сокращен», — уточняют налоговики.

Тем временем Чехия ответила Минску контрсанкциями — ввела такие же ограничения по отношению к Беларуси, отмечают в МНС.

Напомним, белорусское правительство в марте этого года решило частично приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 27 государствами до конца 2026 года. Список во многом совпадает с перечнем «недружественных стран». При этом под приостановку подпадают три положения — о дивидендах, о процентах и о доходах от отчуждения имущества.