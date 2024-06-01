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Превращается в чемодан: в Японии выпустили необычный электроскутер

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  • 1.06.2024, 9:24
  • 2,180
Превращается в чемодан: в Японии выпустили необычный электроскутер

Его можно легко перевозить в общественном транспорте.

Японский стартап Icoma выводит на рынок свою первую модель — оригинальный электроскутер Tatamel Bike. При необходимости его можно сложить и превратить в своеобразный чемодан на колесах. Подробности новинки раскрыли на сайте Icoma.

Новый Icoma Tatamel Bike — компактный электроскутер со складными колесами и рулем. Основные его элементы прячутся в специальный бокс, а колеса опускаются вниз, то есть электробайк можно катить по дороге или зайти с ним в общественный транспорт.

Масса Icoma Tatamel Bike составляет 63 кг. Электроскутер получил диодную оптику и NFC.

Небольшой электромотор разгоняет скутер Icoma Tatamel Bike до 40 км/ч. Заявленный запас хода с батареей на 12 А∙ч составляет 30 км — этого достаточно для ежедневной эксплуатации в городе, особенно, если совместить байк и метро или электричку. Позже появится версия с батареей на 29 А∙ч и запасом хода более 60 км.

На Icoma Tatamel Bike уже принимаются заказы по цене от 498 000 иен ($3170). Первые электроскутеры поставят покупателям в октябре.

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