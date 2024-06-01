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Эксперт: Путин и Китай стоят перед очень сложным выбором

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  • 1.06.2024, 9:31
  • 3,964
Эксперт: Путин и Китай стоят перед очень сложным выбором

Ключевые возможности исчерпаны.

Российский диктатор Владимир Путин мог развязать войну в Украине сразу по нескольким причинам.

Такое мнение высказал эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института Фронтиру, член Несторовской группы, лектор УКУ Евгений Глебовицкий в интервью LIGA.net.

По его словам, Россия и Китай сейчас стоят перед очень сложным выбором.

«Они исчерпали возможности развития своей экономики теми инструментами, которыми они пользовались. В частности, в РФ проседают показатели роста ВВП. Люди чувствуют, что они не находят доступ к лучшим стандартам жизни. В такой момент для диктатур создается большой соблазн маленькой победной войной совершить «объединение населения», — заявил эксперт.

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