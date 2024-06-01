Как выглядят украинские пленные после пыток в российских тюрьмах 5 1.06.2024, 9:45

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Скелеты, обтянутый кожей.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото пограничников, которые вчера вернулись из российского плена.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

«Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена», - говорится в сообщении.

Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.