Как выглядят украинские пленные после пыток в российских тюрьмах

Как выглядят украинские пленные после пыток в российских тюрьмах5
- 1.06.2024, 9:45
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Скелеты, обтянутый кожей.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото пограничников, которые вчера вернулись из российского плена.
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
«Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена», - говорится в сообщении.
Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.