Преемник Шойгу вошел не в ту дверь Телеграм-канал «СерпомПо»

1.06.2024, 9:59

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Белоусов ошибся сценой.

Министр обороны у России новый, а вот байки и угрозы старые, в стиле Конашенкова, Шойгу и, конечно, Путина.

Андрей Белоусов не просто повторил комические куплеты, что на СВО «все идет по плану». А зачем-то вылез с ними на заседание Совета министров обороны полумертвого ОДКБ, члены которой, к слову, признают территориальную целостность Украины и не поддерживают путинскую Z-операцию.

Министр обороны РФ заверил собравшихся в Алма-Ате:

«Все цели СВО будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности».

Уверены, все министры стран-ОДКБ испугались удовлетворенно закивали и даже не подавились смехом.

Судя по успехам «второй армии мира», конечно, будут достигнуты. Вот только никто и уже давно не понимает, а какие это «цели»?

А вот про «решительно и соразмерно» - это каждый подтвердит. Кто видел Мариуполь, Бахмут, Авдеевку или то, во что превращают Харьков и Волчанск.

Белоусов, как попугай, повторил и пропагандистский нарратив Путина-Лаврова:

«Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны».

Как можно нанести «стратегическое поражение» ядерной державе, тем более на чужой территории не ядерной страны, министр не объяснил.

Наверное, потому что такой цели никто, по крайней мере Запад, не ставил.

Он до сих пор не может даже поставить Киеву в необходимом объеме устаревшего оружия, которого в избытке на тех же складах Армии США. И которое Байден без всякого разрешения Конгресса мог бы давно отправить. Вместо этого до 31 мая 2024 года НАТО дискутировало, можно ли разрешить ВСУ бить его системами по военным целям на территории РФ. А Зеленский умоляет хотя бы еще о паре систем Patriot, чтобы ракеты не падали на головы граждан.

Никакой экзистенциальной угрозы государству Россия в этой невойне под названием «спецоперация» нет и не было.

Это выдумка Путина. Вернее, подмена. Угроза есть, но не стране и российскому народу, а личной власти «великого геополитика» и его «бригады». К которой относится и сам Белоусов.

Телеграм-канал «СерпомПо»